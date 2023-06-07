ULYSSES — Sherri Blackwell, principal at Northern Potter Jr./Sr. High School, announced the honor roll for the 4th marking period, 2022 – 2023.
HIGH HONORS
Grade 12: Daniel Keim, Rebecca Martin;
Grade 11: Kayden Brown, Molly Cady, Elizabeth Crawford, Joseph Lehman, Karina Osmolinski, Sarah Risser;
Grade 10: Jadon Fuller, Dakota Lampman, Allison Lewis, Malachi Lewis, Rachel Manning, Nevaeh Simonetti;
Grade 9: Marian Hamilton, Kayla Hyde, Micah Knowles, Harley Thompson;
Grade 8: Hayden Bieser, Franklin Boyd, Mya Crippen, Miranda Jacoby, Savannah Kio, Taylor Knowles, Kameron Martin, Temperance McCutcheon, Savannah Richard, Camila Stager, Jaylyn Williammee;
Grade 7: Ethan Cornell, Gabriel Crowell, Brooke Lane, Moriah Lewis, Cole Reed, Kaydn Shope.
HONORS
Grade 12: Chloe Brimmer, Garrett Fuhrer, Wyatt Kibbe, Cameron Lewis, Madison Metzger, Malorie Palmatier, Andrew Smee, Riley Thompson;
Grade 11: Haylee Chapman, Jared Cook, Trenton Easterling, Ethan Fuhrer, Reagan Slawson, Josey Sprow, Brianna Taylor;
Grade 10: Ty Daniels, Paige Hamilton, Kaden Hoopes, Nevaeh Kio, Ryan Mattison, Logan Rice, Julian Seratt, William Wright;
Grade 9: Noah Cady, Ethan Hamilton, Emma Haynes, Madelyn Houser, Alanah, Luce, Noah Sherman, Conhar Snyder, Lillian Steele, Abigail Taylor, Raegan White, Caine Wright;
Grade 8: Lee Calaman, Brianna Cwik, Rees Elmadollar, Tamicea Fuller, Brody Herr, Ean Hyde, Leanna Jones, Myah Kibbe, Ethan Luce, Mackenzie Mack, Aedan McCutcheon, Allison Miller, Zachary Moore, Cassidy Peffer, Caylin Potter, Steven Rinaldi, Jayden Williammee, Dante Woodring, Bailee Worthington;
Grade 7: Camrin Brookens-Catherman, Dominic Cintron, Nakayla Connolly, Dylan Cornell, Jane David, Henry Nicholas, Madalyn Palmatier, Stacy Peffer, Stella Peffer, Peyton Prince, Abigail Strotman, Colt Woodring.