Floyd C. Fretz Middle School’s principal, Tina Slaven has announced the following students have been named to the Honor Rolls for the fourth marking period. Students named to the High Honor have maintained a grade of 90% or above in all classes. Those on the Honor Roll have maintained a grade of 80% or above in all classes.
HIGH HONOR ROLL
GRADE 8: Charlie Aiello, Dillon Anthony, Carleigh Baxter, Cole Blatchley, Anastacia Chapman, Mason Close, Aliya Corignani, Maranda Davis, Cavan Drake, Erica Everetts, Kytalin Fuller, Daisy Greene, Maddison Kagarise, Haley Keane, Brooke Komidar, Sophia Lama, Tressa McDowell, Caleigh Means, Vanessa Merrick, Isabella Moore, Dyvonte Mott, Cole Neel, Zachary Newell, Sven Olsson, Emma Pilon, Kasey Poe, Blake Randall-Klouw, Tarren Reese, Addison Rosendahl, Lynzie Rosenswie, Carter Roulo, Tyler Simmons, Jacquelyn Sipko, Lillian South, Abbagale Spencer, Claire Storer, Miley Swanson, Kadyn Tessena-Sellers, Evan Troisi, Chloe Tyler, Jake Whitlow and Isabella Zandy.
GRADE 7: Mia Acosta, Jamin Bell, Brynn Benedict, Spencer Bridges, Cordelia Carey, William Chilson, Haylee Clark, Stella Close, Melia Collins, Priyah Colts, Jack Dwyer, Brianna Haven, Miles Hawk, Rory Hollebeke, Aubrey Hough, Amelia Hulings, Samuel Kakolewski, Liam Kapp, Alexis Kicior, Alayna Kinney, Cameron Martin, Penelope Papinchak, Madison Ronan, Levi Stiles and Lucas Wallace.
HONOR ROLL
GRADE 8: Braylon Austin , Brianna Bailey, Austin Baker, Brielle Baribeau, Desmond Boon, Zoey Clark, Kamryn Cornelius, Shaelyn Costanzo, Kendyl Cruz, Derek Cullen, Treyton Curcio, Christian Dinch, Emma Fiebelkorn, Olivia Funk, Zoe Galloway, Mackenzie Gomez, Logan Green, Lilly Hawk, Rnejah Hubbart, Hunter Irons, Taylor Kline, Alyssa Mangold, Gunnar Manning, Dartagnun Maynard, Cooper McGee, Luke O’Brien, William Newman, Irie Rose, Collin Schlopy, Casey Soyke, Nevaeh Sperry, Lyla Swank, Karmyn Vossler and Ean Wright.
GRADE 7: Brooklyn Anderson, Logan Anthony, Anna Benedict, Brian Bennett III, Addison Benson, Kye Bines, Miles Bundy, Delaney Bridge, Gabriela Carter, Shiloh Case, Aubrey Collins, Lucas DeCasper, Isabella Desin, Samuel Dominy, Kaleb Duvall, Anika Dye Jozya Eckstrom, Luke Erickson, Allura French, Xavier Frontino, Zaden Frontino, Maddison Gault, Mikah Geist, Bransen Getz, Jamiah Hale, Brodie Harless, Bryce Hayden, Deidra Johnson, Cruise Kinney, Curtis Larkin, Noah Mackey, Connor Magee,Khloei Mattoon, Aryanna McKinney, Brooklyn Morey, Victor Morrison, Brianna Murray, Hannah Murray, Jay Parisella, Jackson Peterson, Cole Sampson, Madison Sampson, Lucas Sokoly, Elijah Stockton, Marielle Thompson, Max Warner, Adria Whiteman and Shyla Williams.